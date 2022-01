さよならOculus。これからはMeta Questです

ちょい寂しさも

Facebook(フェイスブック)からMeta(メタ)への社名変更の際にも予告されていましたが、とうとうVRヘッドセットのOculus QuestがMeta Questブランドへと切り替わりました。

Oculus Questといえば、HTCの「VIVE」とともにハイエンドVRヘッドセットのトップを走ってきたメーカー。私はOculus Questのヘッドセットは購入したことはないのですが、新製品が登場するたびにその先進的な設計にワクワクさせられてきました。

