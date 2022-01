3つのペダルでゲームやアプリ切り替えや楽器演奏にも。足でPC操作できるフットペダル

足を遊ばせておくのはもったいないからね。

PC周辺機器のElgatoから、3つのペダルを自由にカスタマイズできるフットペダル「Stream Deck Pedal」が発売されました。

ゲームで武器を変えたりしゃがんだり、ウェブ会議でミュートにしたりスクショを撮ったり、はたまた音楽家なら録音開始や停止などにも使えます。

またマルチアクションを使うと、1回のペダル操作でスクショ撮影→目的のフォルダを開く→Twitterで共通など一連のアクションを紐付けて行うことが可能。それに使用中のソフトを認識して各設定を変更するので、動画編集や音楽、デザインなど行ったり来たりしても対応します。加えてプラグインも100以上あり、スマート家電の操作もできるようです。

Save a clip, toggle your mic, fire off sound effects - customize your Stream Deck Pedal endlessly to match your content. pic.twitter.com/tZVxCy85KZ