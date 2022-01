ベータ版で機能確認！iOS 15.4ではマスク付けててもFaceID使えるかも！

リリースはやく!

現在開発者向けに公開されているiOS 15.4のベータ1では、なんとマスク装着状態のFaceID対応が確認されています。大事なことなのでもう一度言いますが、今後リリースされるiOS15.4では、マスクしていても顔認証できる可能性があります。

Well this is new 🤔 (iOS 15.4 Beta 1) pic.twitter.com/MSe7hmPGlR

Appleによると、これは目の周りの特徴を読み取って認識させる機能となり、利用にはFaceIDの再設定が必要となるとのこと。また、設定画面ではメガネとマスクを同時に装着している場合に向けて「Add Glasses(メガネを追加)」のオプションも用意されているみたいです。

Not only can you set up Face ID to be used with a mask, but also with glasses!



(iOS 15.4 Beta 1) pic.twitter.com/HGRFwR5SaB