伴走アバター降臨。ビル・ゲイツの母校の高校生2人が開発 #CES2022

これはアガる!

去年はコロナでバーチャルだったCES。オフ開催は2年ぶりで、少し前にKickstarterで話題だったAR伴走ホログラムランナー「Ghost Pacer」が再度注目されています。

Runners now use augmented reality to race against their avatars #CES2022pic.twitter.com/nBT6far2pJ