これじゃ眠れん...Googleアシスタントのホワイトノイズが変更されて眠れない人たち

これがないと眠れないのに!

このたび、Google アシスタントに頼むと再生するホワイトノイズが変更されたのだそうです。それだけ聞くと「ふーん」って感じですが、音質や再生時間も変わってしまったため、子供の寝かしつけに使えなくなったり、毎晩利用していた大人も睡眠不足に陥っています。

入眠時に利用していた人が結構いた

先週水曜日から突然変更されたホワイトノイズは、以前より静かで篭もった音質になったほか、1時間ループだったのが10分になったのだそうです。環境音は、スリープタイマーに中断されなければ12時間続くそうですが…愛用のホワイトノイズが変更された人たちからのクレームは止まらず、中にはGoogle ドライブに1時間モノの録音データをアップロードした猛者まで現れました。

ツイッターでは突然の変更に翻弄された人々からの悲痛なつぶやきが散見されます。

Hey @Google — why did you change your white noise sound between nap and bedtime today? You gave us quite the meltdown to deal with from our toddler who’s had the same noise since birth. Sincerely, a tired mom — Katie White (@ktthrn) January 15, 2022

生まれた時から、ずっと同じホワイトノイズで寝かしつけをしてきた赤ちゃんが眠れない

Like it's been the same .wav file for six years why was this necessary — Matthew White 💉😷 💕 (@matthewmwhite) January 15, 2022

このせいで子供の癇癪が15時間続いた。6年間同じだった.wavファイルを変える必要ってなに?

Google changed the default white noise sound on the Nest speakers, so guess I’m never going to sleep again 🤷‍♂️ — Michael Leibel (@leibel) January 15, 2022

私は二度と眠りにつけないとおもう

Googleがなぜ変更したのかは謎ですが、こうした需要があったことは把握していなかったのでしょうね。せめて録音データを公開するなどの処置があれば、まだ良かったのかもしれません。

筆者はiPhoneに入れた環境音で毎晩寝ているので、彼らの気持ちは痛いほど分かります。どうか元通りになりますように!