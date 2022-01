iPhoneスクリーン上にあるQRコードをスキャンする方法

ライフハッカー[日本版]2021年12月2日掲載の記事より転載

iPhoneのQRコードスキャンはとても便利です。

カメラアプリを立ち上げて、リアルワールドに存在するQRコードに向けるだけ。あとは勝手にQRを読み込み、タップすべきリンクを表示してくれます。では、iPhoneの画面上にQRコードがあるときはどうすればいいのでしょう。

たとえば、QRコードの写メを送られたときや、ウェブ上にQRコードがあるときの話です。単純にQRをタップしても何も起きません。画面上のQRコードを読むには、クールなトリックが必要になるのです。

フリーのQRコードスキャナーをダウンロードする

iPhoneスクリーン上のQRコードをスキャンするには、サードパーティー製のQRコードスキャナーが必要になります。

App Storeを開くと、そのようなアプリは無数に存在します。中には課金制のものもあり、誤ってプレミアムサブスクリプションに登録してしまうと、なかなかの金額を払わされます。

「QR Code Reader Scanner Pro」「Simple QR Code Reader」の2つは、完全無料でオススメですよ。

写真ライブラリからQRコードの画像を選ぶ

スキャンしたいQRコードがウェブサイトやアプリ内にある場合、スクリーンショットを撮って写真ライブラリに保存する必要があります。誰かから写メで送られたQRコードの場合、「共有」メニューから写真ライブラリに保存しましょう。

次に、インストールしたQRコードスキャナーを立ち上げ、スキャンページから写真ライブラリのアイコンをタップします。

通常は、画面上か下のスキャニングタブに表示されているはずです。

続いて、写真ライブラリから読み込む画像を選び、必要に応じてQRコードにズームインします。

QRコードスキャナーが、QRコードからリンクを読み取ってくれるので、あとはタップすれば完了です!

QRコードを自作する

これで、iPhone画面上に表示されたQRコードのスキャン方法をマスターできました。

次のステップとして、QRコードの自作にチャンレンジしてみてはいかがでしょう。

リンク、連絡先など、さまざまな情報を手軽に送れるようになりますよ。

Source: AppleStore(1,2),MUO