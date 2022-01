忘れてもらっちゃ困るぜ。次期iPadは5G/Wi-Fi 6対応するかも

これで十分感。

第9世代までシリーズが続いている、Apple(アップル)のタブレットのベースモデルこと「iPad」。こちらについて、次期モデルではA14プロセッサや5G通信、Wi-Fi 6に対応し年末にも登場するとの情報が、海外にて伝えられています。

実は私も昨年末にiPad(第9世代)を購入したのですが、その質感の良さには大満足。廉価モデルだなんて、まったく感じさせません。性能も十分ですし、iPadを初めて買う方にはぜひスタンダードなiPadをおすすめしたいと思っています。

The iPad 10th Generation is coming out towards the end of this year with 5G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6, A14 processor, 10.2 inch display, and the lightening connector. This will be the last model before a redesign is to take place in 2023.