次期iPad ProはM2/全モデルミニLED搭載…でもMagSafeはナシ？

MacBook Proっぽい

前モデルでM1チップを搭載し、驚異的な性能向上をとげたiPad Pro。そして、次期iPad ProではM2チップや前モデルミニLEDディスプレイにパワーアップするも、MagSafeは採用されない…との新たな情報が海外でにて伝えられています。

次期iPad Proは、プロセッサとディスプレイをアップグレードしたマイナーチェンジモデルになるのかもしれません。

The M2 iPad Pro is coming in the Fall. I have heard nothing but concerns from multiple sources with regards to its Wireless Charging/MagSafe capabilities. All iPad Pro models will have a MiniLED display. AirPods Pro 2 are also on track for a Fall release.