iPhone 13 Proのカメラで腕だめし。マクロ写真チャレンジをAppleが開催

眼球の飛び出しがスゴイ。
iPhone 13 Pro／Pro Maxに搭載された、マクロ撮影機能。そのカメラ機能を最大限に活用すべく、Apple（アップル）は｢Shot on iPhoneチャレンジ｣を開催中です。
締め切りは2月17日まで！
Shot on iPhoneチャレンジでは、InstagramまたはTwitter（中国ではWeiboも）でハッシュタグ｢#ShotoniPhone｣と｢#iPhonemacrochallenge｣を付けて、iPhone 13 ProおよびiPhone 13 Pro Maxで撮影したマクロ写真を投稿するだけで参加が可能。また、｢shotoniphone@apple.com｣までメールを送ることでも参加できます。詳しい参加方法については公式ページをご参照ください。
投稿された写真の審査はプロフェッショナルによって行なわれ、最も優秀な10作品が選ばれます。そして入賞した写真は、Apple Newsroomのギャラリーページ、apple.com/jp、AppleのInstagram（@apple）、その他のAppleの公式アカウントにて公開されるのです。
Shot on iPhoneチャレンジの応募期間は日本時間2月17日までで、入賞者は4月に発表予定。新たなマクロの世界を見せてくれるiPhone 13 Pro/Pro Maxを使って、自慢の写真を世界にデビューさせてみましょう！
Source: Apple