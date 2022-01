iPhone 14シリーズ、120HzディスプレイはProだけってマジですかね…

今や標準でも良いと思うんだけどなぁ。

ちょっと前、「iPhone 14シリーズはディスプレイ性能とメモリがすべて共通に?」なんて噂が出てきて、iPhone 14シリーズではProじゃなくても120HzのProMotionでヌルヌルやったー!の未来の可能性もあったんですが、わずか数日で、いやそんなことない。なもう一つの未来が現れました。

MacRumorsによると、ProMotionはiPhone 14全体に拡張されるのではなく、Proモデル専用のままである可能性があるとのこと。

No since BOE doesn’t have enough LTPO capacity and have yet to ship any LTPO panels. Would be quite risky. Maybe in 2023…