iPhone 14 Proのパンチホールはちょい横長？

カッコいいかも

今年投入されるiPhone 14 Proで報告されている、さまざまなデザイン変更の噂。さらにその詳細として、前面のパンチホールカメラは横長になり、Face IDを内蔵するとの情報が登場しました。

私も最新のiPhoneシリーズを長年利用していますが、正直ノッチはそこまで気にならないという感想。ノッチの存在を前提に、OSやアプリが設計されていますね。むしろ、MacBook Proに搭載されたノッチのほうが、マウスカーソルが隠れたりして邪魔だったり…。

I am able to corroborate information regarding a hole punch camera for the pro models of the iPhone 14. Face ID hardware will be placed under the display. As a reassurance to any concerns, the functionality of these sensors have not been negatively affected by this change.