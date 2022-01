来年まで待とうかな…。5.7インチの｢iPhone SE｣が2023年に登場するかも

大画面は正義。

そろそろ登場しそうな、新型iPhone SE。しかし一方では、5.7インチサイズの大画面なiPhone SEが2023年に登場するというウワサがあるんです。

私も家族用にiPhone SEの購入を考えているのですが、やっぱり画面サイズがネックなんですよね〜。家族が使っているGalaxyよりもPhone SEは画面サイズが小さいですし(4.7インチ)、「画面が小さなスマートフォンはいらない」といわれそうです。

Next SE model is rumored to be called SE+ 5G and will have a 4.7" LCD. Previously said the next SE model, SE3, would either have a 5.7" or a 6.1" display. It is now looking like it will be 5.7". May be launched in 2023 rather than 2024.