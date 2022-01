宇宙を旅する世界最大の望遠鏡、次に待ち受ける試練とは？

早く撮影画像が見たい!

ついに打ち上げが成功した、世界最大の宇宙望遠鏡こと「ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡」。しかし科学ミッションの開始までには、まだまだ超えなければならないハードルが待ち受けています。

現地時間でクリスマスの朝に打ち上げられたジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡は無事に地球を離れ、月軌道を通過しました。現在、最終目的地まで秒速0.5マイル以上にて移動中です。

記事執筆時点では地球から30万5000マイル(約49万キロ)以上も離れたジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡ですが、目的地であるL2(ラグランジュ点2・月の真裏)まではまだ約1/3しか進んでいません(現在地はこちらのページで確認可能)。また、同宇宙望遠鏡は2回目の軌道修正を行っている最中です。そして次のステップでは、本体を熱から守るためのサンシールドを展開します。NASAいわく、これは「もっとも困難な宇宙船の展開作業のひとつ」になるんだとか。

サンシールドのパレットは蛹からでてくる蝶のように、これから数日のうちに展開されます。そして1週間後には太陽電池パネルが完全に展開され、これにミラーとミラーウィングが続きます。そして1月の最初の週には宇宙船全体が展開される予定で、NASAにとってはハラハラする時期が今後も続くことになります。

It’s been a busy evening! Not only did we just complete our second burn, but #NASAWebb also passed the altitude of the Moon as it keeps cruising on to the second Lagrange point to #UnfoldTheUniverse. Bye, @NASAMoon! 👋 🌑 pic.twitter.com/IStul0fwFB