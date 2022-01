｢ストップ｣の一言だけでGoogleアシスタントが黙ります

もう「Hey Google!」は必要なし。

日常会話の何気ないキーワードを聞き取って、Googleアシスタントが突然応答してしまうことってありますよね。そんな時、「ストップ!(Stop!)」と話すだけですぐに音を消すことができるようになりました。

実はこれまでGoogleアシスタントが誤って反応した場合には、「ヘイ、グーグル、ストップ(Hey Google, Stop)」と話しかける必要がありました。しかし、これはさすがに長過ぎる…というわけで、Google(グーグル)は今週火曜日25日に新たな機能の導入をTwitterアカウントにて発表したのです。

📣 Helpful new Google Assistant feature alert! Want your smart display or speaker to stop talking? Just say “stop” — no #HeyGoogle needed.