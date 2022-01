L.A.の警察官、泥棒逮捕の応援要請を無視して『ポケモンGO』でモンスターを捕まえてクビに

懲戒免職ゲットだぜ!

スマートフォンで手軽に遊べる『ポケモンGO』は、ついつい夢中になって他のことが手に付かなくなりがち。でも泥棒を逮捕するべきお巡りさんがそれをやっちゃうと、たいへんなことになってしまいます。

Two Los Angeles police officers who were fired in 2017 for playing the video game Pokémon GO while on the job, have been denied reinstatement by a judge. https://t.co/dx3Tgrk6cU