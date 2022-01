もう出るの!? 次期MacBook ProとAirにM2チップが投入されるかも

うちのM1 Pro MacBookはもう型落ち?

2020年に「M1」プロセッサにアップグレードされた13インチMacBook Pro/MacBook Airですが、2022年後半には「M2」を搭載した次期モデルが登場するかもしれません。

私は2021年にM1 Proチップを搭載したMacBook Proを購入したのですが、新しいM2モデルが登場すると思うと、自分のMacBook Proが型落ちになるような気がして若干モチベーションダウン。ま、これも常に進化するガジェットの常なんですが。

The currently available M1 MacBook Pro 13 will be replaced with a MacBook Pro 14 with an M2 chip in the 2H of 2022. It will receive a slight price increase over the previous generation. Alongside this release time frame, we will receive the redesigned M2 MacBook (Air).