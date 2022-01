macOS 12.3ベータ版でついに｢ユニバーサルコントロール｣が追加。まもなくですか！

ついに、デスクがスッキリしそう!

WWDC21で発表された、1組のキーボードとマウスで複数デバイスをシームレスに操作できる!という新機能「ユニバーサルコントロール」。

macOS Montereyはとっくの前に公開されているんですけど、この機能は未だに未提供でしたが、現在開発者に向けて公開されている最新ベータ版にて、ついに動作する状態で機能が確認されました。

Holy wow Universal Control is incredible.



This is me moving between a MacBook Pro, an iPad mini, and an iPad Pro using just the MacBook trackpad and keyboard. It's aware of position, lets you drag files, and supports iPadOS gestures.



The hype was real and it all just works 🤯 pic.twitter.com/PWUTLYZtkW