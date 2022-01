月面探査機｢玉兔2号｣が見つけた謎の｢神秘小屋｣の正体

右を向いたウサギに見える?

2021年12月、中国の月面探査機「玉兔2号」が、月の裏側に謎の四角い「神秘小屋」を発見しました。遠くにあったのでハッキリ見えず、人々の好奇心が駆り立てられたのは記憶に新しいところです。

あれから「玉兔2号」は2~3カ月かけて、「神秘小屋」に到達する計算だったのですが…思ったより早く辿り着き、その姿が判明! すると前回ジャーナリストが指摘したように、やっぱり岩石だったのでした。

ということで、「神秘小屋」の10mほど手前で撮ったパノラマ写真がこちら。

遠目にはパリの凱旋門くらいのサイズかと思いきや、意外と小さかったのだとか。ですが面白いことに、ウサギの名を冠した探査機が見つけたのは、伝統的な翡翠を彫ったウサギ型(に見えなくもない)の岩石。餅つきはしていませんでしたが、クレーターの縁にあるニンジンを食べ、しかもコロっと排泄しているように見えるため、クルーたちは思わずほっこりしてしまったようです。

また、この岩石に到達するため、担当者は昼夜を問わず10時間連続で運転を試み、「玉兔2号」の走行距離が1,000mに達したのだそうです。

Oh, this is amazing. Close to tears. Ourspace has published an update on the "mystery hut" and it's so underwhelming it's brilliant. It's just a small rock on a crater rim that they're now calling "jade rabbit" for its appearance. Source: https://t.co/frrMKH7RWMhttps://t.co/GFCIRzqmDupic.twitter.com/jpDLDS8TZu