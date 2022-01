力技？ 次期Mac ProはM1 Maxのコア数を盛り盛りするらしい

最後の大物。

MacBook AirやPro、Mac miniから始まった「Apple シリコン」への移行。そのトリとなる2022年第4四半期(10月〜12月)に登場する次期Mac Proでは、M1 Maxの拡張版チップが搭載されるかもしれません。

私はこの記事をM1 Proチップを搭載した16インチMacBook Proにて執筆しているのですが、そのパフォーマンスには大満足。動画編集をしていても、まったく不満を感じません。正直、コレ以上の性能は必要なのか…?なんて思ってしまいます。

The Apple Silicon transition will end by Q4 of 2022. The Mac Pro will be the last device to be replaced. The Mac Pro’s processor will not be an extension of the M2. The processor of the Mac Pro will instead be a further extension of the M1 beyond the cores of the M1 Max.