月額制Twitter Blue、プロフィールをNFT画像にできるように

コレクターがNFT自慢できるように!

Twitterの月額サブスクリプション「Twitter Blue」にて、プロフィール画像を手持ちのNFTアートに変更できる機能が実装されました。もし画像の囲みが従来の丸型ではなく、角の丸い六角形ならそれがNFTの証拠。収集家は自分が購入した作品をアピールすることができます。

Ready to show off your NFT? Follow these simple steps to connect your crypto wallet and let’s see your NFT PFPs! pic.twitter.com/epSL7VXG5o