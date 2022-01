インドネシアの大学生、5年分の自撮り画像で作ったNFTアートが1億円になる

無表情な顔も継続すれば大金に。

インドネシアの大学でコンピューター・サイエンスを学ぶ、22歳のSultan Gustaf Al Ghozaliさんが、18歳から22歳までの5年間、毎日PCの前で撮り溜めた自撮り写真をNFTアートして出品。ひとつ3ドルからのスタートでしたが、1,000枚ほどの写真は半数近くが売れ、どんどん値が釣り上がった結果合計100万ドル(約1億1400万円)になってしまいました。

最初に公開した時のスクショはこんな感じで、1枚ずつの写真もあれば、全てを並べてコラージュした画像もあります。

またこれらは動画にもなっており、彼の成長が見て取れます。

my goal of taking pictures of myself for 5 years is just for this videoand in the future for this year hopefully I will graduate from college and be able to take my graduation photo, it will be a cool triphttps://t.co/sBdKmtzvXe