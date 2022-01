サムスンの次世代テレビはNFTの表示や取引きが可能になる。収集家の拡大に一役買うかな？ #ces2022

自宅のテレビでNFTの取引きができるように!

1月5日に開催される「CES 2022」に向け、サムスンが次世代型のスマートテレビをいくつも作っています。それらに搭載される「スマート・ハブ」機能は、ユーザーに最も親しいであろうコンテンツを厳選するコンテンツ・キュレーション機能や、クラウド・ゲーミング、テレビ電話、マルチタスキング、そしてNFTの管理機能が搭載されるのだそうです。

