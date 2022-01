音声コマンドで重さを調節できる！ Amazon Alexa対応のスマートダンベル

ダンベルすら音声コマンドできる時代に。

可変式ダンベルは省スペースで人気ですが、ウェイトを変えるのを億劫に感じている人も多いのでは? 我が家にも可変式ダンベルがありますが、もっと簡単にできて、トレーニングが極力シームレスになる方法はないかと話していたばかりでした。

そしたらタイムリーなニュースが! なんと、NordicTrackが、「NordicTrack iSelect Adjustable Dumbbells」というAmazon Alexa対応のダンベルを発表したんです。

