生分解するソース容器｢Notpla｣、なんなら容器ごと食べられます

水信玄餅みたいな見た目ですが、中身は液体です。

持続可能なパッケージを目指し、2014年にロンドンで設立されたNotpla。彼らが作るのは海藻と植物からできた透明の容器「Notpla Sachets」で、見た目は小さなビニール袋のよう。ですが自然に還せば生分解するだけでなく、人が食べてしまうこともできるスグレモノなのです。これにケチャップやドレッシングなどを詰めれば、あの小さなプラゴミが減らせるというわけ。

またNotplaは水やジュースや酒類を充填することができる容器「Ooho」も展開。喉が渇いた時に水を「食べる」ことができちゃいます。

使い方は、角をちぎって絞るだけ。たとえばマラソンの給水所は大量のカップが使われますが、そうしたスポーツイベントで活用したら準備や後始末の手間が削減できますよね。もし道端に放置されても、土に還れば環境を汚しません。

Grab an Oohos at mile 8️⃣ of the @OfficialBigHalf 🏃🏼‍♀️ 🏃‍♂️ @lucozadesport#MadeToMove@bornbarikorpic.twitter.com/4tGP6ZxFTQ