｢アレクサ、チンして！｣パナソニックがAlexa対応オーブンレンジを発表 #CES2022

ボタン類に一切触れずに温め完了。

北米で展開するパナソニック・ノースアメリカが、CES 2022にて音声アシスタントのAlexaに対応したオーブンレンジ「NN-SV79MS」を発表しました。「レンジはボタンが多くて使いこなせないよ!」という声に応え、ボタンの数を減らしてスタイリッシュなデザインにしています。

Yes, you heard that right. You can just ask Alexa to reheat your morning coffee with our new microwave oven! #CES2022pic.twitter.com/sBlfQ4DmZh