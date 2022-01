Pixel Watchの発売日は5月26日？

気長に待ちましょう。

Google(グーグル)が現在開発中と噂のPixel Watchですが、我々がお目にかかれるのはもう少し先なのかもしれません。著名リーカーで知られるJon Proser氏は、過去にもオフィシャルと思われるPixel Watchの画像を公開していますが、今度は誰もが気になる発売日について予測しています。

Pixel Watch 👇



I’m hearing that Google is planning on launching it on Thursday, May 26th — over year since we leaked it.



This is the first we’ve seen a set date on the device behind the scenes.



Google is known for pushing back dates — but if they do, we’ll know 👀 pic.twitter.com/Kk0D4Bom6d