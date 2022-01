絵の具のヒビまではっきり見える。アムステルダム国立美術館がレンブラントの『夜警』を7170億画素でデジタル化

絵の具の細かいヒビ割れもバッチリ丸見え!

オランダの画家レンブラント・ファン・レインによる代表作『夜警』が、アムステルダム国立美術館にてデジタル化されました。

その画素数は717ギガピクセル。ただでさえ363cm×437cmという大きな油彩画が、スマホやタブレットを使って超拡大できるようになります。

The Night Watch, closer than ever! With our extremely detailed, 717 gigapixel, photograph of Rembrandt's Night Watch it is now possible to zoom in even further on minute, pin-sharp particles of pigment in The Night Watch. ✨➡️ https://t.co/SQT1dDMLVtProud partner: #AkzoNobelpic.twitter.com/e1eNdX8wOd