かにかにどこかに?

動物に擬態したカメラで、野生動物の生態観察をしてきたBBCの番組『The Islands’ of Spy in the Wild 2』。今度はクリスマス島を大移動する、4千万匹のクリスマスアカガニを観察するべく、ガニ股で横歩きするカニ型のロボット・カメラを開発しました。

狙うは土の中から現れ、産卵するべく海へ向かうカニたち。途中で共食いされそうになりながら、カニ目線で貴重な記録映像を収めることに成功しました。

Video: John Downer Productions/YouTube

カメラはメスに化けたことで、モーターなどのパーツを卵に模したお腹の下に隠しているんですね。今やドローンに内蔵された空飛ぶカメラなんてのも当たり前ですが、地面スレスレを横歩きするカメラは斬新。これ売り出したら、そこそこヒットするんじゃないでしょうかに?