熱を持つスターリンクのパラボラアンテナ、寒い日の猫に大人気

ニャンコの盛り付け皿になってます。

SpaceXが構築した衛生インターネットのStarlink(スターリンク)。そのパラボラアンテナは、ネコたちの憩いの場所になることが判明しました。

まずは、アーロン・テイラーさんがTwitterに投稿した写真を見てみましょう。

Starlink works great until the cats find out that the dish gives off a little heat on cold days. pic.twitter.com/uyH3Kbqrie