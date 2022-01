電気自動車がメガホンになる…そんな夢をテスラが実現しました

イベントではアリ?

Tesla(テスラ)の電気自動車といえば先進的なスペックだけでなく、遊び心のある機能がこれまでも搭載されてきました。そして最新アップデートで追加されたのは、車両をメガホンにする機能でした…一体、なんのため?

私はテスラの車両を所有したことはないのですが、電気自動車といえばまずテスラの名前が思い浮かびます。街中で吸気口のない特徴的なグリルを見れば、一発で「ああ、テスラだ」ってわかりますよね。

NEW Tesla Megaphone feature. This is crazy! These cars haha… pic.twitter.com/OB8oI3wwhH