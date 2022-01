議会の最中にスマホをイジる政治家を検知するAI爆誕。動画と名前付きで本人にツイートしちゃうぞ

大事な要件でスマホ見てるなら仕方ないけどね。

監視カメラ映像やAIでデジタル・アートを作るDries Depoorterさんが、ベルギーの議会中にスマホをイジっている議員を検知し、それをツイッターとインスタグラムで公開するAIボット「The Flemish Scrollers」を開発しました。

議会はYouTubeで生配信されており、議員らはリアルタイムで、名前と一緒にツイートされていきます。

🔥NEW PROJECT🔥'The Flemish Scrollers' is software automatically tagging distracted Belgian politician when they use their phone on the daily livestreams. This with the help of AI. Results are posted on Twitter @FlemishScroller and IG TheFlemishScrollershttps://t.co/9Hg0Qz8TnJpic.twitter.com/kwzcn2DjfB