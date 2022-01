Apple Fitness+とApple Watchなら、主要都市で音声ガイド付きランニングができるよ

だだし日本未導入。

トレーナーと一緒に効率よく体を鍛えられるサブスクプランの「Apple Fitness+」。こちらにて1月10日から、トレーナーが案内するオーディオラン「Time to Run」機能が楽しめるようになりました。もちろん、Apple WatchやAirPodsなどで利用可能ですよ!

さまざまなスポーツ測定機能にてエクササイズを後押ししてくれるApple Watch。装着して外を歩いているだけで「現在ウォーキング中ですか?」と尋ねてくるので、私の場合は自然と外出が楽しくなってしまいます。

Time to Runではトレーナーがホストとなり、ロンドンやブルックリン、マイアミビーチなどの有名な都市のランニングルートを案内してくれます。さらに新しいエピソードも毎週月曜日に配信予定です。

今回のTime to Runは、昨年1月に導入された「Time to Walk」にも似た機能。Apple WatchとAirPodsなどのワイヤレスヘッドホンで、外出先で楽しめるように設計されています。またTime to Walkはシリーズ3にて、レベル・ウィルソンやバーニス・A・キング、ハサン・ミンハジなどが参加しています。

「Collection(コレクション)」では、ユーザーが選択したトレーニングとともに「厳選されたワークアウトと瞑想」のプログラムが提供されます。ワークアウトの内容は以下の6カテゴリです。

30日間のコアチャレンジ

ピラティスによる姿勢の改善

ヨガのバランスポーズを完璧に

初めての5キロマラソン

背中の強化と腰のストレッチ

就寝を改善するウィンドダウン

アップル(Apple)によれば2020年12月からFitness+が始まって以来、すで約2,000個ものワークアウトのライブラリが登録されているそうです。ま、日本じゃ使えませんけどね…。吹き替えでも字幕でもなんでもいいから、東京でのラン&ウォーキングガイドを日本語で楽しみたいものです。