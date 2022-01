寅年にあわせてBeatsイヤホンもトラ柄です

和の雰囲気も感じます。

2022年は寅年!ということで、Beatsブランドから大胆に虎柄をあしらった「Beats Studio Buds」の特別バージョンがデビューしました!

Beatsブランドといえば、私も以前にBeats Solo3 Wirelessを所有していたことがあります。おしゃれなデザインにパンチのある音を効かせてくれたので気に入っていたのですが、最近は親会社のApple(アップル)のAirPods Proばかり使っていますね…。

We’re celebrating the Lunar New Year with our special-edition Beats Studio Buds. As a tribute to the Year of the Tiger, the Buds feature an all-red design with gold tiger print accents. Out on January 1st! pic.twitter.com/hDjDhW15rV