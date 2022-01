合成された味をペロリ。ディスプレイを舐めて料理の味見ができるテレビが爆誕

ワインも味噌汁も、味がするディスプレイとは…?

明治大学の総合数理学部にお勤めの宮下芳明教授が、「味わうテレビ TTTV」という非常にユニークなデバイスを開発されました。仕掛けは、画面に映った食べ物の味が機械の中で合成され、その味を再現する液体が画面上に噴霧されます。

ユーザーはそこをペロっと舐めて味見をするので、絵面のインパクトは結構なもの。ですが透明のシートが回転して貼り直されるので、衛生面での心配はありません。

ディスプレイのかわりに上部のトレイに液体を噴霧することも可能なので、画面を舐めるのに抵抗がある人でも大丈夫ですね。

他にも「ソムリエ訓練」でワインのテイスティングができたり、きのこの山V.S.たけのこの里戦争が勃発しそうな「味覚クイズ」、男女の仲を占う「味覚で相性診断」、往年のゲーム『バーガータイム』みたいな「味覚ゲーム」、どんな味が出てくるかお楽しみの「味覚ガチャ」といった面白コンテンツも盛り沢山。電子ピアノの鍵盤で味を混ぜることも可能なので、美味しいメジャーコードや不味いマイナーコードとか作れそうです。

📺 ‘Taste the TV’: A Japanese professor has developed a prototype lickable TV screen that can imitate food flavors https://t.co/JWVhiU94z1pic.twitter.com/ZgxmfTf1Xn