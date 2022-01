VHSテープのパッケージにインスパイアされたスニーカーが超エモい

一周回って斬新なデザインです。

Newretro.netにて、懐かしのVHSテープのパッケージから着想を得た、カスタムスニーカーが発売されています。たとえばソニーが1998年に作った「Dynamicron T-120」や、コダックの「E-180」など。シンプルかつカラフルな色の構成なのに、あの頃を知っている人にはエモさ満開です。

Restocked now! Deal of the day, Comfortable 1988 VHS T-120 Retrowave Black 35% off Today Only! Get yours now. Click ➡️ 1988 VHS T-120 Retrowave Black or Link in Bio!-Hashtags: #1984 #synthwave #retrowave #synth #cyberpunk #1980 #newretrowave #retrofutu … https://t.co/kDKC9Jt0Zb pic.twitter.com/kJG6MO7RTc

価格はベースとなるスニーカーがハイカットなのかローカットなのかで、約6800円~約1万2600円程度までバラつきがあります。

New Arrival! Comfortable Low E-180 VHS 1988 Shoes 35% off Today Only! Limited Stocks Only, get yours now and feel the spirit of the 80s! Link in Bio!-Hashtags: #1984 #synthwave#retrowave#synth#cyberpunk #1980 #newretrowave#retrofuture#retroart#ou… https://t.co/m0uO7h6dS3pic.twitter.com/irk9c9CenW