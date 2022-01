Apple Watchで『プリンス・オブ・ペルシャ』が遊べるぞ！

名作を手首の上で。

1989年にリリースされたアクションゲーム『プリンス・オブ・ペルシャ(プリペル)』。こちらがなんと開発者の努力により、Apple Watchで遊べるようになりました! しかもアプリじゃない!!

プリンス・オブ・ペルシャといえばヌルヌルと移動するキャラクターのアクションに癖があって、思うように操作できなくて難しいゲームという思い出が。

Incredible! Prince of Persia runs on @Apple Watch including full @phaser_ engine, playable with touch controls. Just send a mail or message with body https://t.co/YazGHnxyEy to yourself, open link on Apple Watch and play in near original resolution. #PrinceOfPersia#AppleWatchpic.twitter.com/n9dejPnopY