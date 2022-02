ウクライナ政府＆銀行サイトがダウン。マシン数百台に仕込まれたデータ消去のマルウェアが発動

国外脱出の国民が預金を引き出せなくて大パニック。

ロシアのウクライナ侵攻に合わせてサイバー攻撃が激しさを増し、ウクライナの政府&金融機関のサイトが次々ダウン。DDoS攻撃に続き、データ消去のマルウェア「Wiper」のダブル攻撃にさらされています。

DDoS攻撃で政府のWebサイトへのアクセスが完全マヒ。被害はウクライナ政府諸機関、国防省、外務省、内務省、国家安全保障局、国会、銀行(どの銀行かは不明)、報道機関などにまでおよびました(デジタルトランスフォーメーション大臣からの情報)。

JUST IN - Large-scale cyberattack is underway in #Ukraine . Multiple ministry, public sector, and bank websites are down.

続いて、データを消去する新種のマルウェアがものすごい勢いで広まっていることが、同じ日のうちにセキュリティ会社のESETによって探知されるという急展開に…。

Breaking. #ESETResearch discovered a new data wiper malware used in Ukraine today. ESET telemetry shows that it was installed on hundreds of machines in the country. This follows the DDoS attacks against several Ukrainian websites earlier today 1/n