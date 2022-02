デロリアン公式がEV化を匂わせてるぞ？ 未来的なデザインになるっぽい

ミスター・フュージョンは搭載されるかな?

映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』シリーズで、世界的な知名度を獲得したデロリアンこと「DMC-12」。1981年から1年間製造されたこの名車が、魔改造ではなく新生EVとして復活を匂わせるティーザー動画とウェブサイトが公開されました。

ガルウイングは健在ですが、あの四角張って無骨なデザインではなくなりそうな気がします。しかしデザインを手掛けるのは、有名なイタリアのデザイン会社「イタルデザイン」のようです。まだフロントのシルエットしか見えませんが、斬新なスポーツカーを考案してきた彼らなら期待できますね。

またデロリアンの公式によるツイートでは、ハッシュタグから新型車がEVになることが伺えます。

The Future was never promised. Reimagine today.Sign up for the premiere of the DeLorean in 2022.https://t.co/K9n8D1s5uK#DeloreanEVolved#Delorean#Auto#ElectricVehicle#Luxury#BigGamepic.twitter.com/99HsGLCswb