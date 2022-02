ディスプレイ搭載HomePodを匂わせる、Siriさんの謎発言

スマートディスプレイ的な?

Apple(アップル)のスマートスピーカーの「HomePod mini」ではSiriが動作しますが、とあるSiriの最新の発言が「ディスプレイを搭載したHomePod」の開発を匂わせているとの報告が。

ディスプレイを搭載したスマートスピーカー(スマートディスプレイ)といえば、Google(グーグル)の「Nest Hub」やAmazon(アマゾン)の「Echo Show」があります。これらの製品では、画面に料理のレシピを表示するなど、より幅広く利用できます。

ベータ版OSのHomePodが謎発言

今回の情報は、Redditユーザーのtotalsoda氏が伝えたもの。彼のベータ版OSを搭載したHomePodのSiriが「答えを見つけました、HomePodに表示します(I found an answer. It's displayed on your HomePod)」と発言したそうなんです。はて、HomePodに表示…HomePodにディスプレイなんて、ないはずなのに…。

このようにディスプレイ付きHomePodが開発されているという噂は、以前にも登場したことがあります。Bloomberg(ブルームバーグ)によれば、現在開発されているのは「カメラ付きのHomePod+Apple TV」や「iPad搭載HomePod」とのこと。なにやら、複雑かつ高価な製品になるのかもしれません。

先述のように、スマートディスプレイはスマートスピーカーの発展版ともいえるプロダクト。HomePodシリーズは市場ではあまり大きなシェアを獲得できていませんが、スマートディスプレイの投入により、巻き返しに期待したいです。