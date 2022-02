ザッカーバーグが従業員を｢メタメイト｣と呼んじゃう

響きは悪くない。

Facebook改めMetaの従業員は、自分達のことを「Metamates(メタメイト)」と呼ぶみたい。

The Vergeのシニアリポーターの報告によると、火曜日に行なわれたバーチャル全体会議で、マーク・ザッカーバーグCEOがMetaが目指す新たな企業価値のリストを並べたそう。そして、最も重要なもののひとつに「Meta, Metamates, Me」というキャッチフレーズをあげ、会社と同僚、自分の利益を比較して、何が重要かを順序づけることだと説明したそう。

さらに、「迅速に行動せよ」が「共に迅速に行動せよ」になり、「大胆になれ」は「すごいものを作れ」となり、それらに「長期的に影響を与えられるものに集中せよ」も加わると語ったそうです。

Facebookの企業価値である「オープンになれ」は「未来を生きろ」に変わり、「同僚に対して率直で敬意を表せ」は「オープンになれ」に変わったのだとか。あと、「死ぬほどナイス」になるべきではない、と付け加えたとのこと。

Metaの現AR/VR幹部であり、すぐにチーフ・テクニカル・オフィサーに昇進するアンドリュー・ボスワース氏は、Twitterで「Meta, Metamates, Me」は、アメリカの認知科学と物理学研究者で作家でもあるダグラス・ホフスタッターの「Ship, shipmates, self」をもじったものであると書いています。

Fun fact: Metamates was coined by none other than Douglas Hofstadter himself after an employee cold emailed him for ideas after our rebrand. I love it!



Also the saying is a reference to a Naval phrase which Instagram has used for a while "Ship, Shipmates, Self"