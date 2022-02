これ本物？SNSで噂のウクライナ軍エースパイロット｢ゴースト・オブ・キエフ｣

「1日5機以上撃墜したエース(撃墜王)誕生はWW2以来」

こうSNSで騒がれているウクライナ軍ミグ29パイロット、人呼んで「ゴースト・オブ・キエフ(Ghost of Kyiv)」。いろんな目撃映像が出回っていますけど、どこまでが本当なんでしょうね。

こちらは撃墜したロシア軍機の名前まで並べているツイート。

A single Ukranian MiG 29 called " Ghost of Kiev" is reported to have 6 russian air kills. This would make him the first Ace since 91, and the first Ace in a day since 1945.

1 MiG 29

1 SU-27

2 SU-35

2 SU-25

Unconfirmed reports of an additional 2 SU-30s downed in a 2 on 1 fight. pic.twitter.com/RdBHf5mAha