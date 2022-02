Google Chromeのアイコンデザインが変更！ どこがどう変わったかわかりますか？

よーく見たら…よーく見たら…。

Google Chromeのアイコンにアップデートが入りました。Google(グーグル)が提供するデベロッパー向けビルドのGoogle Canaryではすでに新アイコン表示になっており、一般向けも数カ月内に配布スタート。Chromeアイコンに変更が入るのは2014年以来実に8年ぶり! …で、どこがどう変わったかわかりますか?

Some of you might have noticed a new icon in Chrome’s Canary update today. Yes! we’re refreshing Chrome’s brand icons for the first time in 8 years. The new icons will start to appear across your devices soon. pic.twitter.com/aaaRRzFLI1