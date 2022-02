Google従業員限定のGoogleアシスタントランプが羨ましい

素敵な福利厚生。

GoogleがGoogle従業員しか購入できないスマートランプを作りました。これが、なんとも素敵デザインなんですわ。

The Vergeによると、このランプの名前は「dLight」。英語のdelight(喜び、楽しみ)にかけているわけですね。なんとも、スマートなネーミングじゃないですか。

The Google lamp is called the “dLight” and I confirmed that it’s not confidential. Again, this product will likely never be for sale outside of the company. pic.twitter.com/fMmDXdr6Yk