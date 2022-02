おニューな次期iMac Pro、発売は夏になるかも…

貯金する時間ができたと思えば…

春にも登場するかもしれない次期 iMac Pro ですが、こちらについてちょい気になる情報が。仮に発表が春におこなわれても、販売は夏になるかもしれません。

実はApple(アップル)、製品を発表しつつも「発売はまた後日…」となるケースがまれにあります。「初代iMac Pro」も、発表は2017年6月でしたが。発売はなんと年末の12月にまで遅れました。その他にも、「iPhone X」も発表から発売まで2ヶ月ほど待たされた記憶があります。

As we reported in today's DSCC Weekly, we no longer expect the Apple iMac Pro to launch in the spring. Looks more like summer. Still with a MiniLED backlight, but fewer MiniLEDs/zones than in iPad/MacBook Pro's.