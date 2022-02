今からワクワクする。iPhone 13 ProにiOS15.4がきたら、サードパーティ製アプリも120Hzで動作するみたい

長かった...。

Apple Watchがなくてもマスク状態でiPhoneのFace IDを解除できる機能に加えて、新しい絵文字の追加も判明しているiOS 15.4のベータ版ですが、どうやらサードパーティ製アプリで「ProMotion」が使えない問題も無事解決しているようです。

Apple(アップル)のProMotionディスプレイとは、1秒間に最大120回(120Hz)まで画面を描き換えるディスプレイのことで、従来(60Hz)に比べてより滑らかなアニメーションを再現できるのが特徴です。iPadではiPad Pro(2017年モデル)から採用されていて、iPhoneではiPhone 13 Proシリーズから採用されました。

ところがiPhone 13 Proシリーズに関しては、サードパーティ製アプリのほとんどがCore Animationのバグが原因で、リフレッシュレートが60Hzに制限されていましたが、iOS 15.4のベータ版ではついにその問題が解決されているとのことです。

Yay, got a little message from someone at Apple today that this is fixed in the iOS 15.4 betas and all apps automatically get 120 Hz animations on supported iPhones going forward, and just confirmed myself. (See attached, 1/120 = 8.33 ms) 🥳🥳🥳 https://t.co/EtZ9zkrM6Spic.twitter.com/04cl8uLb11