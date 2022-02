コクヨからバケツ代わりにもなる水漏れしない段ボール箱が発売。ギンギラギンにさりげない

アウトドア好きな人は広げて車に常備すると良いかも。

水産品や冷蔵品を運ぶ防水ダンボールを使い、家庭やオフィスでも使いやすいサイズになった「CARTON 2.0 ARCHIVE BOX」が、コクヨ THINK OF THINGSから登場しました。

濡れた物も濡らしたくない物も

サイズは415mm×368mm×252mmで、素材はダンボール紙にPETアルミ蒸着フィルムがラミネートされたアイザックの「クールダン」。保冷、耐水、防湿効果があり、大量の水を注いでも問題ありません。

展開した状態から箱型に組み立てるのは、接着することなく各所を折り込むだけ。隙間がないので注いだ水が漏れません。

Video: THINK OF THINGS / YouTube

使い方いろいろ

たとえば湿気ると困る衣類やガジェット類、反対に濡れているのが当たり前の雑巾や洗剤といった掃除道具、ちょっとだけ保冷したい生鮮食品や、氷と一緒にドリンク類を保管しても問題ナシ。ビニール袋をかけて、汁漏れしても良いゴミ箱にするとか、植木鉢を入れてプランターにしてしまう、というテもあります。

価格は2,900円と、普通の段ボール箱と比べるとお高い印象ですが…用途が無限にある高機能ボックスと思えば安いくらいですね。並べて置くとサイバー感マシマシになるので、金属製ラックなんかと相性が良さそうです。