レゴから、ルーク・スカイウォーカーが被っていたレッド5ヘルメットが登場。Xウィングに乗り込もう

675ピースですぐ作れるお手軽キット。

『スター・ウォーズ』旧3部作にて、Xウィングで銀河を飛び回ったルーク・スカイウォーカーのヘルメットが、レゴの組み立てキットとして発売されます。

