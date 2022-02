明るすぎて天体観測できない！ 暗くて静かな夜空を守るため、科学者たちが声をあげる

少し光を落として。

地球の軌道上にますます衛星が増える事態を憂慮した国際天文学連合(IAU)が、夜空を守るための新たな会を設立しました。

2月上旬、IAUは「Centre for the Protection of the Dark and Quiet Sky from Satellite Constellation Interference(衛星コンステレーションの干渉から暗くて静寂な空を守る会)」の新設を発表。このセンターを共催するのは米国光学・赤外天文学研究所(NOIRLab)とスクエア・キロメートル・アレイ機構(SKAO)で、NOIRLabは光学天文学、SKAOは電波天文学に関連する問題に取り組みます。

IAU会長のデブラ・エルメグリーンはプレスリリースの中で、「新たな会は、われわれの研究と空を楽しむことが、技術的な進歩によってうかつに邪魔されないようにするための重要な一歩」だと語っていました。「センターの共同主催団体は、この極めて重要な取り組みのために各国間の協力を促して、多くの分野から必要な専門知識をまとめられると確信しています」とのこと。

同センターは衛星事業者には光害や他の天体的な干渉を最小限に抑えるよう、政府などにはこの盛り上がっている産業を規制するよう働きかけ、今や衛星の干渉が引き起こした問題に対処しなくてはならない天文学者たちの国際的なコミュニティをサポートします。

カナダの平和研究所Project Ploughsharesで宇宙防衛のシニアリサーチャーを務めるJessica West氏は、宇宙を観測する能力が著しく害されるところまできたと述べていました。

メールには「これは大問題」だと、書かれていました。「天文学は宇宙探査と宇宙活用、深宇宙航行、小惑星からの惑星防衛、そして地球や太陽系、宇宙の知識への鍵です。そして夜空を見るというのは私たち人間にとって大事なこと。それを失うのは、世界にいるすべての人々にとっての損失です」

"It is so decided" thus begins the 59th Session of the UN #COPUOS Science and Technical Subcommittee with adding a new agenda item on Dark and Quiet Skies! The first time ever an astronomy topic makes it formally on the agenda of the UN Space committee. pic.twitter.com/viIa6BArRy