脂肪冷却で一生とれない脂肪がついた！ スーパーモデルが写真公開、巨額賠償訴訟

美の代償。

'90年代には世界のスーパーモデルだったリンダ・エヴァンジェリスタさん。ここ5年くらいはすっかり姿を暗ましていますが、こんな整形事故に遭っていたようです。

「切らない脂肪吸引」と人気のクールスカルプティング(脂肪冷却痩身術)が失敗に終わり、減るはずの脂肪が肥大化しちゃって、一生とれない体になってしまったのです!

Linda Evangelista is one of the most recognizable supermodels of all time, but for years she’s been hiding from the public eye after she says she was left disfigured by a popular cosmetic treatment. @EmilieIkedaNBC reports. pic.twitter.com/JtM2zyEFeH