嘘だろ…MacBook！ 目を覚ませよ！ macOS 12.2、スリープ中にバッテリーが空になるバグ

macOSの最新版(12.2)にアップデートしたら、翌朝MacBookのバッテリーがゼロになっていた…なんて報告が上がっています。

MacRumorsによりますと、Bluetooth系の不具合によって一部のMacBookで繰り返しスリープ復帰してしまい、バッテリーを消費してしまっているとのこと。

Whoa macOS 12.2 21D49 (the current version) is behaving like Windows! Battery went from full to 0% while on sleep mode overnight. Any fix, @AppleSupport? pic.twitter.com/w1kdJXyU7r